Un método anticonceptivo. Eso era el 'Essure'. Eso era el implante que se colocó Cristina y del que habló con Gonzo en Salvados. La mujer sufrió de intensos dolores tanto en su colocación como en las posteriores semanas para, finalmente, quedarse incluso embarazada.

"No estábamos en una posición económica para ir a una clínica privada... pero no podía ni vestirme al levantarme. Dije a mi marido que lo sentía, pero que tenía que ir a algún lado. Alguien me tiene que ver. Hay embarazo, de nueve semanas. Eso es lo que me dijo la doctora", cuenta.

Luego habla de la respuesta de su médico en Elche: "Me dijo que por qué me lo tomaba tan en serio. Que si tocaba abortar, tocaba abortar. En Rumanía ni hubieras podido".