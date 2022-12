Más de 5’6 millones de españoles, el 24% de la población activa, está a la espera de encontrar trabajo, una cifra récord. Pero no es la primera vez que el desempleo sobrepasa el 20% en nuestro país. ¿Hemos tocado techo o la cifra seguirá creciendo? ¿Por qué se dispara tanto el paro en España cada vez que hay una crisis? ¿Cómo se redujo el paro en las anteriores ocasiones?



'Salvados' habla con especialistas en el tema para conocer la realidad del mercado laboral pero, sobre todo, habla con personas que están en paro y que a pesar de buscarlo activamente durante meses e incluso años, no encuentran trabajo. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar en esta situación? ¿Por qué hay un millón de jóvenes desempleados? ¿Es cierto que los mayores de 55 años no encontrarán trabajo? ¿Los servicios públicos de empleo sirven realmente para encontrar trabajo? ¿Son útiles los cursillos de formación?



¿Y qué hace el gobierno al respecto? Para averiguarlo Jordi Évole se desplaza hasta el Congreso de los Diputados, donde representantes de los dos grandes partidos le explicarán las recetas para crear empleo. ¿Realmente tienen una?