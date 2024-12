El papel de los medios de comunicación durante la DANA: "Se rescató a gente gracias a la radio y a la televisión pública"

Durante la fatídica tarde del martes 29 de octubre, el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, desmintió en redes sociales que el servicio de Emergencias del 112 estuviera colapsado. Un tuit que el subdirector de elDiario.es en Valencia, Sergi Pitarch, ha calificado como "un bulo" en el último Salvados de la temporada emitido este domingo. De esta manera, entorpecía la labor de los medios de comunicación que además de informar, permitió que el rescate de personas.

"Evidentemente, entiendo que el president no quiere generar alarma, pero a las once de la noche el 112 estaba totalmente saturado", ha destacado el periodista, según el relato de "muchas víctimas": "En las llamadas aparecía 'no hay conexión'", ha detallado.

La situación llevó a que mucha gente "acabo llamando a la Guardia Civil, acaba llamando a la televisión pública": "O sea se rescató a gente gracias a que apareció en la radio y en la televisión pública". Extremo que confirma el director de Informativos de À Punt, Iván Esteve: "Efectivamente, eran centenares de llamadas de personas que intentaban contactar con el 112, pero que no lo conseguían y nos llamaban para que les rescatáramos".

Esteve asegura que que esas personas llamaban "para decirnos que veían a ocho personas subidas en la copa de un árbol" o "desde el techo de un camión en la V-30", pero también "desde el tejado del cuartel de Guardia Civil de Paiporta" donde había "unas cincuenta personas (...) esperando a que alguien fuera a rescatarles. En aquel momento, nos dijeron que habían perdido de vista a cinco compañeros que finalmente dos perdieron la vida esa noche". Otros a raíz de compartir su situación en redes sociales fueron localizados.