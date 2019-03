¿Tiene Bárcenas información comprometida del PP? El comisario Villarejo asegura que le pidieron que lo investigara pero luego dieron marcha atrás

Da la cara el hombre de los trabajos sucios, al que encargaron destapar a los Pujol. "Con la boca pequeña, la orden de desplazarme a Cataluña me la dio Cosidó. Digo con la boca pequeña porque me pregunto si iba a tocar a gente que no querían porque el señor Pujol estaba muy protegido", explica el comisario Villarejo.

También le encargaron saber si Bárcenas tenía más pruebas comprometidas: "En un momento determinado empecé a hacer muchas preguntas y me apartaron".

Es José Villarejo, comisario jubilado de Policía, aunque en realidad nunca dependió de nadie: "Me decían que tirar hacia delante pero que si me pillaban nadie sabía nada"

En los 90 se le relacionó con el informe Veritas contra el juez Garzón, después, con el pequeño Nicolás, aparece en el caso Gao Ping, o le escuchamos con Ignacio González con intención de tapar el caso Ático.

En el caso López Madrid, la doctora Pinto le identificó como el hombre que la apuñaló en su coche

Acusado de ser uno de los cabecillas de la policía política, el hombre que hace un mes denuncio al director del CNI desvelando 23 investigaciones comprometidas, hablará en Salvados: "Siempre cumplo, otra cosa es que ustedes tengan la posibilidad de difundirla".