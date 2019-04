El discurso de Évole sobre el drama de los refugiados tras el Premio Iris de Astral: "Tenemos que dejar de mirar hacia otro lado"

Jordi Évole, presentador del programa Salvados, se ha disculpado por su ausencia en los Premios Iris después de que 'Astral', su reportaje sobre la historia del velero de lujo convertido en barco para los refugiados, haya sido premiado con un galardón.

Durante su discurso de agradecimiento, Évole ha tirado de humor para hacer referencia a la situación en Cataluña. "Os pido disculpas, porque no sé si lo notais por mi castellano, pero tengo dificultades a la hora de hablarlo porque yo también fui un niño adoctrinado en la escuela catalana".

En este sentido, el periodista ha continuado haciendo varias referencias a la cuestión catalana; en concreto, a la posible intervención que puede sufrir TV3 tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Los que la quieren intervenir son los que, precisamente, ven con muy buenos ojos la televisión que se hace en RTVE".

"Me parece un poco contradictorio. No sé cuál de las dos tendría que intervenirse antes", ha proseguido al respecto Évole, que ha añadido: "No soy partidario de intervenir ninguna". A colación del carácter mediático que ha alcanzado la problemática de Cataluña, el presentador de Salvados ha reseñado: "Lo peor es que, 'gracias' a este tema estamos hablando menos de los refugiados".

Después del largo y exitoso recorrido que ha tenido Astral, habiéndose emitido en el cine, en laSexta y con su posterior repercusión a nivel internacional, no sabe si "un año después ese éxito sería posible". En este punto, Évole ha lanzado su reivindicación: "La tragedia que vivimos en el Mediterráneo es terrible. Tenemos que dejar de mirar hacia otro lado".

Por ello, Évole ha dedicado el premio de Salvados a todos los que no siguen "mirando hacia otro lado", empezando por "la gente de ProActiva Open Arms. Sin ellos hubiese sido imposible un documental como Astral y recibir un premio como este".