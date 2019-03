El domingo en 'Salvados', la relación amor-odio de Esperanza Aguirre con Podemos

Aguirre frente a Évole. Hablando de todo y de todos. "¿Pondría la mano en el fuego por el Sr. Rajo?", le pregunta Évole a la lideresa popular, y ella contesta: "Por nadie, oiga ".

En el Salvados del próximo domingo, la presidenta del PP madrileño hablará de corrupción. "Mas de 400 cargos he nombrado y me han salido rana dos", afirma, y acusa a Évole: "Usted quiere que diga que el

Gobierno de la Comunidad de Madrid fue un desastre pues dígalo a la cámara".



Y de su carrera hacia la Alcaldía de Madrid. "¿Le ha hecho la cama a Ana Botella?, le pregunta el periodista de 'Salvados', pero ella lo niega: "Por Dios hombre que no".



En 'Al Rojo Vivo', Évole ha hablado de la Aguirre que nos encontraremos. "Es un toro muy toreado y sabe por dónde tiene que embestir". La misma que asegura que en laSexta solo hay espacio para Pablo Iglesias, pero tiene muy presente a Podemos en sus respuestas: "Iñigo Errejón tiene una beca Black".



Parte de la entrevista fue grabada en la sede de los poulares. "Le comenté a Esperanza, os ha quedado muy bonita la reforma para haberla pagado con dinero negro", explicaba Évole sobre Esperanza Aguirre, con la que Salvados arranca su nueva temporada.