Pedro Sánchez: "Tengo ganas, voluntad y fuerza para volver a ser el secretario general del PSOE"

DICE QUE CONFÍA EN "LA VOLUNTAD TRANSFORMADORA DE LA MILITANCIA DEL PSOE"

El exsecretario general del PSOE explica en Salvados sus intenciones en el Congreso: "Me gustaría presentarme a las primarias pero lo meditaré con la militancia, si me apoya yo estaré allí". También apunta que no comparte "el modelo de partido que tienen muchos de los representantes".