Pablo Iglesias: "Podemos subiría el salario mínimo porque no estamos de acuerdo con que alguien cobre un salario de miseria"

FRENTE AL COMPLEMENTO SALARIAL DE CIUDADANOS

Jordi Évole pregunta a Albert Rivera y Pablo Iglesias en el cara a cara de Salvados sobre el aumento salarial si llegan al poder. El líder de Ciudadanos asegura que "no subiría el salario mínimo, subiría el salario digno". El partido de Rivera propone un "complemento salarial" que lo que hace es que "la gente que trabaja tenga un complemento que soluciona que la gente que no puede trabajar tenga un salario digno". Pablo Iglesias, sin embrago, sí subiría el salario mínimo porque no está de acuerdo con que alguien cobre "un salario de miseria". Para Podemos, lo que propone Ciudadanos es "una limosnita".