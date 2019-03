Mas: “Mi compromiso es que esto se haga y que se haga bien”

El president de Generalitat, Artur Mas insiste en que quiere que haya un referéndum y que la gente decida. “Lo que yo quiero es que este tema se resuelva dialogando, pero sobre todo votando. Y votando en Cataluña. Tenemos fecha y tenemos pregunta con un acuerdo amplio de muchos partidos catalanes. Mi compromiso es que esto se haga y que se haga bien”, afima.



Sobre si es independentista, al promover esta consulta, Mas asegura que “su posición como presidente de Cataluña no es hacer campaña por el sí-sí, o por el no, o por el sí”. “Mi obligación y mi responsabilidad, y mi objetivo, es que se celebre la consulta, que se haga de forma correcta, por supuesto de forma pacífica y, si puede ser, es lo que estamos intentando, que se haga de forma acordada con el gobierno central y las instituciones del estado”, defiende el President de la Generalitat.

Por su parte, Felipe González es tajante: “Yo creo que no es posible la independencia. Además yo siento que no es deseable”. El expresidente del Gobierno sostiene que “en el caso que un día hubiera que decidir sobre la estructura territorial de eso que compartimos que se llama el espacio público compartido, España, tienen que decidir todos los españoles”. En base a ese argumento, el histórico socialista sentencia que “si alguna vez hay que decidir, cosa que no deseo, yo creo que tengo tanto derecho a decidir como el Presidente Mas”.