El 24 de junio de 2019, dos meses después del éxito electoral de Ciudadanos en abril, se celebra una ejecutiva muy importante en Ciudadanos. Ese mismo día, Toni Roldán convoca por sorpresa una rueda de prensa en la que anuncia su marcha del partido naranja. Gonzo habla con el propio Roldán y con varios de sus excompañeros para saber cómo se vivió en el partido la marcha de uno de sus políticos más importantes.

"Se empezó a filtrar por mensajes que Toni Roldán había convocado una rueda de prensa y se empezó a notar la tensión", recuerda Luis Garicano mientras que Juan Carlos Girauta recuerda la sorpresa de todos al enterarse. "Yo decidí no ir a esa ejecutiva porque no tenía ninguna confianza de que Albert fuera redireccionar la posición de Ciudadanos", explica Toni Roldán, que desvela una respuesta que le dijo Rivera al decirle alguna de las críticas sobre la idea del líder de Cs: "Pensé que ahí ya no había más que discutir, la decisión estaba tomada".

"Me parecía que si mi opción de futuro en el partido, la única opción que tenía, era solo mirar a la derecha y hacer pactos con Vox, yo no tenía nada que hacer allí ni nada que decir", detalla Roldán. La periodista Paloma Esteban recuerda cómo en la ejecutiva del 24 de junio de 2019, Ciudadanos afronta el inicio de su gran crisis interna bajo el mandato de Albert Rivera: "Es una ejecutiva que se convoca para ratificar la estrategia del veto a Pedro Sánchez y ante la presión de lo que venía ese verano, que era qué pasaría cuando hubiera una investidura de Pedro Sánchez".

Por su parte, Luis Garicano confiesa que "ahí se produce una sensación de ruptura dentro de la reunión, porque había dos campos enfrentados": "Hubo un campo que dijimos que estábamos traicionando a nuestras ideas básicas, que era luchar por unos ideales y no luchar por unos nombres, y que teníamos que entrar, poner unas condiciones y hablar. Siempre ofrecer diálogo".