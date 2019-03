Lucio Urtubia, a Jordi Évole: "¿Eres un poco anarco o qué?"

ARRANCA LA ENTREVISTA ENTRE RISAS

En 'Salvados', Jordi Évole visita a Lucio Urtubia, un hombre que en 1970 estafó al First National City Bank of America. Nada más verse, Lucio muestra su entusiasmo por conocer al presentador por ser conocido a nivel "mundial", a pesar de no gustarle el formato. Las preguntas no tardan en llegar, la primera directa a Évole por parte del entrevistado: "¿Eres un poco anarco o qué?".