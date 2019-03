Julio Iglesias: "A mí lo que dice Montoro me importa tres cojones"

SOBRE LOS ARTISTAS QUE SE VAN FUERA DE ESPAÑA PARA TRIBUTAR MENOS

El cantante Julio Iglesias asegura a Jordi Évole, en Salvados, que no se siente identificado cuando el ministro Montoro declaraba que los artistas españoles se van fuera para no pagar impuestos. "Nunca he dejado de pagar ni un puñetero impuesto en ningún lugar del mundo, donde canto, pago mis impuestos", y añade: "Si no tributara en España sería injusto. Todo lo que gano en España, lo tributo". Además, aprovecha para sumarse a la queja del incremento del IVA cultural, dejándole un mensaje al ministro: "Señor Montoro, mire usted, baje el IVA cultural porque lo necesitamos, usted lo sabe".