Julio Iglesias: "La actitud de Pablo Iglesias es envejecida y no aportaría muchas cosas a nuestro país"

NO LE INTERESA EL DISCURSO DEL LÍDER DE PODEMOS

Jordi Évole le explica a Julio Iglesias que el primer programa de la nueva temporada de Salvados es un cara a cara entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, que le resulta al artista español "muy interesante". El cantante confiesa que está confuso con el líder de Podemos porque, aunque le cae "simpático" y tiene su "charm", cree que su actitud es "envejecida y no aportaría, a lo mejor, muchas cosas a nuestro país". "Su discurso no me interesa", comenta.