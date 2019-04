Juan Luis Moreno, bebé robado: "Para mí celebrar el Día del Padre es celebrar algo que fue un engaño"

"MI PADRE ERA MI DIOS", CONFIESA

El padre de Juan Luis le confesó que fue un bebé robado un día antes de morir cuando tenía 38 años: "Me dijo que me compró, digamos que hizo los trámites con una monja en Zaragoza". "Me quedé en silencio, mi padre se echó a llorar, en un minuto de conversación vi que toda mi vida era un engaño", confiesa en Salvados.