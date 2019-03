José Moisés Martín: "Buena parte del tráfico que hay en los mercados financieros es comprar y vender cosas que no tienes"

El diario El País, sacaba una noticia en 2010 que titulaba así: "Una cena de 'hedge funds' para comerse al euro". El economista José Moisés Martín explica que "un hedge fund invierte en todo lo que puede. Lo único que quiere es conseguir rentabilildad". Así cuenta cómo tan sólo un 'hedge fund' desencadenó una operación masiva que terminó "sacando a la libra del sistema monetario europeo en el año 92".

El 16 de septiembre de 1992, 'el miércoles negro', un ataque especulativo provocó una crisis en la Comunidad Europea. La crisis económica hizo que los inversores vendiesen en masa las monedas europeas más débiles. Un grupo de inversores, encabezados por George Soros, decidieron apostar contra la libra. Primero, pidieron prestadas 10.000 millones de libras al mercado. Acto seguido, las vendieron en masa para forzar una caída artificial de su precio. De nada sirvieron los esfuerzos del gobierno británico. Al día siguiente, Soros sólo tuvo que recomprar libras esterlinas a un precio mucho menor. Además de devolver lo prestado, multiplicó por 15 la cantidad de libras en su poder. Se calcula que ganó entre 1.000 y 1.600 millones de dólares.

José Moisés Martín asegura que "buena parte del tráfico que hay en los mercados financieros es comprar y vender cosas que no tienes y que además no tienes ninguna intención de tener". Así, habla de los CDS (Credit Default Swap), los seguros de impago de créditos: "Son seguros que puedes contratar aunque no tengas lo asegurado. No hace falta que tengas deuda de un país para que tú tengas ese seguro", explica a Évole.