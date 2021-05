Isabel Díaz Ayuso es la gran protagonista en la vuelta de Salvados a laSexta en un programa en el que Gonzo y todo el equipo se meten dentro de la campaña de la flamante vencedora de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo.

Durante el programa, Gonzo recoge testimonios de personas que explican el gran resultado del PP en estas elecciones, personas movidas por los mensajes de la candidata y por una personalidad que el periodista asegura que mantiene "en las distancias cortas".

"Creo que es muy diferente a las formas que tienen el resto de los políticos; esa espontaneidad que no esconde no solo le sirve para llegar mejor a la población, sino que te da ciertas frases que no esperas de un político", contaba en Más Vale Tarde a Mamen Mendizabal.

La frase a la que se refiere es la que deja al hablar de su estancia en el hotel de Sarasola en plena pandemia, una expresión "maravillosa" que Gonzo asegura que "nunca escucharás a un político". Y es que Ayuso es clara al recordar ese episodio, afirmando: "Soy una pringada".

Lo hace al darse cuenta que ha podido pagar de más en ese alquiler. "Empotrado" en la campaña del PP, Gonzo cree que Ayuso y su equipo han entendido "el momento emocional" de la población en este final de la pandemia.

Otro momento destacado tiene que ver cuando Ayuso habla del cartel de Vox contra los 'menas', el cual califica como "un error que solo provoca odio". La presidenta regional apuesta por "buscar los puntos de encuentro" con la formación de extrema derecha y "dejar fuera los otros".