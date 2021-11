Villarejo contó en el Congreso de los Diputados que al rey se le inyectaban hormonas femeninas para rebajar su libido. ¿Esto es posible? "Me reí muchísimo", responde el exdirector del CNI Alberto Saiz, que afirma que se ríe de "la imaginación de este personaje a la hora de contar historias": "Yo creo que eso no se lo cree ni él". Pero, Villarejo dice que él trabajó para el CNI. ¿Es verdad? "Tenía un trabajo de policía, como todos los policías, imagino, para mi CNI no trabajo", afirma tajante Saiz, que señala que el excomisario es "un elemento extraño para él" hasta que empieza a salir en los medios.

El caso Villarejo lo que ha puesto de manifiesto es que existen lo que se llaman las cloacas del Estado. ¿Desde el CNI se hacen informes de altos cargos, de políticos o de personalidades de este país? Saiz responde en el vídeo principal de esta noticia, donde manda una mensaje a los que hablan de cloacas del Estado: "A lo mejor las cloacas no están metidas tanto en el Estado, en los sótanos del Ministerio del Interior, y habría que mirar un poco las relaciones entre empresas y el mundo de la economía".