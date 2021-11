Gonzo pregunta al exdirector del CNI Alberto Saiz sobre el libro del periodista Fernando Rueda, en el que, entre otras cosas, cuenta que mientras Saiz era director del CNI se le hizo un seguimiento, un espionaje integral a Corinna. ¿Eso es cierto? "No. Niego la mayor, no", responde rotundo Saiz, que afirma que "ese seguimiento no insistió".

Además, el libro afirma que Saiz advirtió al rey de que Corinna era peligrosa, ¿lo hizo? "Sí", responde esta vez el exjefe del CNI, que explica que tuvo una conversación con el entonces rey sobre ese tema: "le dije que la relación con ella era un problema para todos". ¿Cómo reaccionó el rey? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia, donde Saiz cuenta más detalles de la relación entre Corinna y el emérito y la preocupación de la Casa Real al respecto.

Corinna reaccionó "violentamente" contra el jefe del CNI

El director del CNI de 2004 a 2009, Alberto Saiz desvela en este vídeo cómo le dijo que 'no' a un proyecto de Corinna que involucraba a la Casa Real y que el propio rey Juan Carlos le había pedido que escuchara.