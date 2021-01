"Vamos con un fragmento que podría ser de la serie de TVE 'Cuéntame', pero con Iñaki Gabilondo", explica Gonzo a Pablo Iglesias al presentar un vídeo del vicepresidente del Gobierno con el periodista en diciembre de 2014 en el programa 'La Tuerka'. En esa entrevista, Gabilondo hablaba sobre cómo "cada generación se enfrenta con su presente" y pedía a Iglesias que no se pasaran "demasiado tiempo riñiendo" a la antigua generación". "Resume un poco lo que llevamos de entrevista, que es mucho más fácil criticar desde fuera del Gobierno que hacer", explica Gonzo a Iglesias, quien mantiene que no está de acuerdo con Gabilondo.

"Si ese día le hubieran preguntado a Iñaki si pensaba que nosotros íbamos a llegar al gobierno, hubiera dicho: "Ni de coña". De hecho, me lo dijo. Cuando acabó esa entrevista, charlamos un rato y me dijo, 'te van a reventar, van a acabar contigo porque conozco cómo funciona el poder'". Además, Gonzo pregunta al vicepresidente su opinión sobre que Gabilondo afirma que está "empachado" de la tensión política. "Yo creo que no es prudente que los políticos analicen el trabajo de los periodistas", señala Iglesias, algo que sorprende a Gonzo, quien le responde tajante como puedes ver en el vídeo principal: "Dígaselo alguno de sus compañeros de partido".