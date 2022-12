Laura Espada ha hablado con El Chojin de su relación con el alcohol, y ha contado cuál es el susto "más grave" que se ha llevado por consumirlo. "Lo más grave es que me dio un coma etílico. Estaba en una discoteca, me desmayé, me empezó a salir espuma por la boca, tuvieron que llamar a una ambulancia, localizar a mis padres, y yo me desperté en una cama llena de parches y vías", ha recordado.

En ese momento, se "asustó", tal y como ha reconocido la joven, aunque solo dejó de beber "dos semanas o un mes", y luego volvió, diciendo que a partir de ese momento lo haría "con cuidado". "Hubo preocupación y risas. Es algo que puede pasar porque como todos bebemos, es una lotería. Mis padres no se lo tomaron bien, pero cuando volví a beber tampoco se lo tomaron mal", ha afirmado.