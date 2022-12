Jordi Évole entrevistó a Arnaldo Otegi en mayo de 2009 cuando no había tregua y ETA seguía asesinando. Una entrevista que desde el programa se había solicitado desde hacía meses sin obtener respuesta. “Sabíamos que había un acto en Bilbao y decidimos ir y aparecimos ante la estupefacción de toda la gente del mitin. Íbamos sin consentimiento y nos miraron mal ya que éramos gente extraña en aquel mitin. Tuvimos la buena y mala suerte que se sentó y le hice una entrevista muy mala. Con más preparación, hubiese salido mejor , pero le dijimos lo que le teníamos que decir” comenta Évole.

Fue buena y mala suerte para ‘Salvados’ ya que al cabo de una semana ETA asesinó a un Policía Nacional. “Nos llamaron de todo por haberle hecho una entrevista a Otegui y hasta daban a entender que éramos colaboradores con arma armada. Cuando mataron a ese policía llegué a pensar que me había equivocado haciendo la entrevista, que no supe calibrar la importancia y la dureza de conflicto, pero como periodista solo iba a hacerle preguntas, no a hacerle la pelota o a ponerme de su lado. Fueron días de mierda.”