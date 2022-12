Una amigo de Jordi Évole, Jordi Torres va a ser desobediente. Es uno de los impulsores de la campaña de Cataluña de no pagar los peajes ‘No voy a pagar’. Jordi no quiere pagar porque “hace 25 años que lo tenemos pagado”.

Además, no tienen vías alternativas para pasar además de esa autopista. Si no paga, le llegará una multa. “Esto no se puede aceptar porque si nadie pagara, esto sería una anarquía”, asegura Pedro Núñez Morgádez, ex delegado del Gobierno en Madrid.

Una denominación con la que Jordi Évole aprovecha para poner ejemplos con Esperanza Aguirre, con la subida del IVA del PSOE y José Antonio Monago con la subida del IVA del PP. Núñez lo llama “desobediencia civil” no piensa que una actitud como la de Aguirre lleve a la anarquía, “porque el partido político rechaza el planteamiento que lleva a cabo otro político”.