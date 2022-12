Mai Meneses, cantante de Nena Daconte, ha hablado en Salvados de cómo le afectó la fama cuando salió de OT con solo 24 años. "Era muy inocente, muy ingenua, y cuando veo los vídeos de aquella época me da hasta penita. Era como si tuviera un sueño en mi cabeza, que era vivir de la música, pero no tenía concretado el sueño, y cuando llegó me pasó un poco de largo. Los mejores años de mi vida profesional pasaron tan rápido y fue todo tan intenso que no me daba tiempo a vivir el día a día", ha expresado.

Así, la artista ha reconocido que comenzó a "beber cada vez más y tenía la costumbre de fumar porros", aunque le sentaran mal. "No me di cuenta y me empecé a meter en una depresión psicótica, un poco mezcla de todas las cosas, y acabé necesitando ayuda y necesitando parar", ha confesado a Gonzo.