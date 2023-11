El dueño de una empresa rural de Somiedo que fue quemada denuncia en Salvados los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas en Asturias: "Han aparecido coches quemados enteros de los guardas de los parques, dos cabezas de lobo que dejan en las puertas de un ayuntamiento... ¿Qué es esto? ¿'El Padrino' Parecen mafiosos". "Yo ahora tengo miedo, sinceramente, y no me considero para nada una persona cobarde", reconoce, por su parte, la dueña de la empresa.

La defensa del lobo supone, en algunos puntos de España, una seña de identidad que puede tener consecuencias. Es el caso de estos dueños de una empresa de turismo medioambiental: "Nosotros traíamos a gente a la que le facilitábamos absolutamente todo para que pudiera pasar una noche en la montaña. Aquí teníamos todo el material y hacíamos observación de estrellas con telescopios, oían a los lobos aullar... y pasaban aquí una noche mágica", recuerdan.

Por ello, sospechan que pudieron molestar a aquellos que "quieren hacer cosas ilegales". "Nosotros trabajamos haciendo observación de grandes carnívoros, de osos, de lobos... estamos siempre con cámaras con zooms muy potentes que pueden grabar, y obviamente no nos dedicamos a perseguir furtivos, pero hay gente que puede pensar que ya no puede hacer lo que le dé la gana en el monte porque hay gente mirando", expresan, a lo que añaden: "Las quemas de pastos que no son controladas son ilegales, el matar a un oso o a un lobo es ilegal, el matar a un ciervo si no es en una cacería que tiene permisos es ilegal...".