"¿Cuándo uno puede empezar a saber que tiene un problema con el alcohol?", ha preguntado Gonzo a Sandra Llebot, a lo que la médico del centro de atención de adicciones de L'Hospitalet ha respondido que "no es cuantificable", pero sí hay situaciones en las que puedes empezar a caer en que tienes una adicción.

"Tienes que pensar en cómo te afecta el alcohol en tu vida, cuántas veces te ha parado la Policía y has tenido problemas por alcoholemia, o cuántas veces has discutido con tu mujer y el alcohol ha sido el motivo de conversación", ha señalado la doctora, quien defiende que "no hay un 'beber lo normal'", y que, tal y como ha declarado, "no hay un consumo de alcohol que no sea perjudicial".