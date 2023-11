Jordi Querol Piera, un catalán de 85 años, expresa en Salvados su opinión sobre qué cree que están haciendo mal los líderes independentistas. "Uno ha de saber en qué pista de pádel juega, y uno ha de saber en qué sala de conciertos estás escuchando. Tú no puedes vulnerar nunca las leyes de aquel derecho de admisión en aquel restaurante, o de aquella Constitución", señala, tras lo que subraya: "No lo puedes olvidar, porque entonces estás haciendo un juego de manos".

Sin embargo, Oriol Junqueras opina que "las leyes no pueden ser contrarias al principio democrático, no pueden poner trabas al ejercicio de la democracia, y no pueden prohibir que la gente vote". "Totalmente de acuerdo, pero entonces, en el Parlamento hay los mecanismos para cambiarla, mecanismos tan democráticos como los que hicieron que estas leyes, según el señor Junqueras, sean equívocas", manifiesta Querol, a lo que añade: "Cambiémoslas ahora que somos más inteligentes, y cuando las tengas cambiadas, entonces jugamos".