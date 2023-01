¿Se cree víctima de las cloacas del sistema? Eduardo Zaplana ha reconocido que antes no se creía que existiesen. "He tenido una carrera profesional larga y no me podía imaginar según que cosas", ha confesado. Sin embargo, ahora asegura que cree que existen o han existido.

Pese a todo, el expolítico ha recalcado que él ahora lo único que quiere es poder "aclarar la verdad" y "defenderse" de todos los cargos de los que se le han acusado. "Si me condenan lo recurriré y lo cumpliré, pero yo estoy convencido de que es imposible. Quiero defenderme y explicarme, que no he podido", ha zanjado.