El ministro Wert hablaba de españolizar a los catalanes, a la vez que se daban a conocer los datos de la pobreza en Cataluña. Uno de cada tres ciudadanos vive baja ese umbral. Artur Mas reconoce que “Cataluña está en un estado económico crítico no, pero si muy complicado sí”.

El presidente de la Generalitat suprimió el impuesto de sucesiones en tiempos que hacen falta recursos económicos, porque lo llevaba en el programa electoral, porque quedaba por suprimir poco y porque hay otros territorios que no lo tienen. Este impuesto afecta a un 6% de la población. Sin embargo, ha puesto otro impuesto al euro por receta que afecta a todos y no sólo a los que más tienen.

También ha habido tiempo para la corrupción en Cataluña. Mas asegura que “seguramente haya” y en el tema del interés propio, ha notado “intereses en cargos políticos”.

Las políticas de Convergència i Unió y el PP “tampoco se diferencian tanto”, según Jordi Évole, se diferencian únicamente “cuando cogen la bandera”, opina el presentador.

Hay una parte de la ciudadanía que está muy indignada porque “pagan justo por pecadores y tienen razón”, declara Artur Mas indignado también por lo indultos, al igual que el resto de los ciudadanos catalanes.

Évole además, hace referencia al poder financiero porque en la calle se dice que los políticos no se atreven con el poder financiero porque dependen de ellos. Artur Mas se defiende: “Si yo me pongo en el proceso que me estoy poniendo en Cataluña, no será porque el poder financiero me lo pide”.