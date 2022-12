Cuando sale Bankia a Bolsa, alguien “no hace su trabajo, asumiendo un riesgo, vendiendo un producto que valía mucho menos que aquello por lo que se vendía”, afirma Rosa Díez, diputada y portavoz de UPyD.

Tanto ella como UPyD presentaron una querella contra Rodrigo Rato y los miembros del consejo de administración de Bankia por la apropiación indebida, maquinación para cambiar el valor de las cosas estafa y falsificación de cuentas. Es decir, por robo. “La entidad de la que era responsable, se apropió indebidamente del dinero de todos los españoles”, aclara la portavoz.

Por lo que pasó en las cajas de ahorros, se intentaron buscar explicaciones en una Comisión de investigación pero Rosa no quedó satisfecha por ser “como un trámite”. Esto sirve “para frustrar. No era una Comisión de investigación porque no hay conclusión”.

Había muchos políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorros de España, porque llegaron a la conclusión de que había que controlarlos para ganar unas elecciones.

Los consejos colocaban a los políticos por “cupos” y “nosotros hemos renunciado a estar en ellos porque no queremos que estén formados por políticos”, declara la diputada de UPyD siendo el único partido que se ha querellado. El PSOE no lo hizo porque estaba dentro. “Si estuviera allí, no me hubieran dejado presentarla”.

El día que presentaron la demanda, estaban convocados muchos medios, seguramente para captar votos. “Los partidos políticos queremos ganar elecciones”, se sincera Rosa Díez. “Lo importante es meter gol”.