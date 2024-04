La siguiente pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? deja claro que Fernando no es un chico de extremos. El concursante tiene que acertar quiénes de estos extremos era derecho. Las posibles respuestas son: "'A', Estanislau Basora, 'B', Paco Gento, 'C', Piru Gaínza, 'D', Enrique Collar". El participante reconoce que le gusta el fútbol y que es seguidor del Real Zaragoza. "Basora no me suena, Collar tampoco y Gaínza un poco más...", explica el aspirante al millón, que afirma conocer a Gento pero no sabe si es diestro o zurdo. El participante ante su desconocimiento utiliza el comodín del familiar.

Juanra Bonet da la bienvenida Manuel, el suegro de Fernando. El presentador le pregunta cómo está viendo a su nuero y dice que "lo ve bien, pero la de la doble hélice...". El acompañante le dice que la pregunta no la tiene clara, ubica a los jugadores. "Paco Gento del Madrid este de las tantas copas, [..], Basora de la mítica delantera del Barcelona que canta Serrat, Collado creo que era del Atlético Madrid", expone, pero no sabe la respuesta. "Yo ahora mismo descartaría a Gaínza porque era extremo izquierdo", le dice a Fernando, que piensa si pedir otra ayuda. "Vamos a usar el comodín del 50%", confirma al presentador.

El conductor del concurso explica a Manuel que como se ha utilizado este nuevo comodín, ya no puede hablar con el concursante. La ayuda deja dos posibles respuestas: Estanislau Basora o Piru Gaínza. "Pues como has dicho que Gaínza era izquierdo, vamos a decir Basora, la 'A'", desarrolla Fernando sin estar muy convencido. Tras unos segundos de tensión, se confirma que ha acertado y se abrazan. El concursante se ha quedado sin comodines pero prosigue su aventura en busca del millón.