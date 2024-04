Martín es el primer concursante de la noche, pero los espectadores de ¿Quién quiere ser millonario? ya tenemos los nervios a flor de piel. Y es que el joven es un gran jugador y sabe que en este programa no solo se valora la inteligencia, sino también, la valentía... y el riesgo.

"¿En cuántas finales de la Liga de Campeones de la UEFA se han enfrentado dos equipos españoles?", le pregunta Juanra Bonet. Aunque al principio, resopla desesperanzado, a Martín le viene la inspiración de algún lugar de su mente. "Si fuera Champions todavía... ¡Ah! Que es que he leído UEFA y me he ido a la Europa League. Liga de Campeones es la Champions".

Él mismo estuvo presente en la que se celebró en Lisboa y también recuerda la de Milán. Pero algo no le cuadra. "Bueno, ¿y cuál es...? Es que no está la opción 'dos'", dice, casi quejándose al presentador. "¡Ah, espérate! ¡Real Madrid - Valencia! Pero antes de eso ya no sé. ¿Qué hacemos?", le pregunta a Juanra, que sonríe ante la ocurrencia del concursante.

"Voy a decir la A. Sí, sí, es que no ha habido más", sigue razonando. Juanra se toma su tiempo para marcar la opción. ¿Habrá acertado finalmente o no? Descúbrelo en el vídeo sobre estas líneas.