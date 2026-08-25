'La Iratxe', al saber que su prima pilló a su novio con otra en la cama: "Yo la hubiera hecho siete cachos"

Un paseo por el mercadillo de Mocejón acaba en confesiones cuando 'La Iratxe' descubre que su prima ha roto con su novio tras pillarle con otra. "Encima el cabrón es feo", reacciona la protagonista de Princesas de Barrio.

'La Iratxe' se pasea por el mercadillo de Mocejón, donde se encuentra con sus primas 'Chefi' y Martina, que acaba de superar una ruptura después de "pillar a su novio en la cama con otra mujer". "¿Y no has matado a la chica que estaba con él en la cama?", le pregunta entre risas, a lo que Martina cuenta que "le pegué una hostia y me fui". "Yo que tú la hubiera hecho siete cachos", responde Iratxe.

La protagonista de Princesas de Barrio tampoco entiende qué pudo ver su prima en él: "Encima el cabrón es feo". Ahora, ambas tienen claro su objetivo: "quemar Toledo" y salir de fiesta todos los días.

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