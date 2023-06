El alma hiperactiva de Dioni también ha provocado importantes roces en el seno de Camela, sobre todo, cuando decidió emprender su carrera en solitario. "Al principio los fans pusieron el grito en el cielo", destaca Rubén Martín, que explica que su padre, Dioni, "desde el minuto uno", quiso explicar que Camela no se iba a separar. "Llevaba dos temas míos", cuenta El Arrebato entre risas, aunque reconoce que para él "fue muy extraño y metió miedo".

Por su parte, Ana Rodríguez-Almeyda, manager de Camela desde 2005 afirma que a Ángeles "no le gustó al principio": "No creo que pensara que Dioni iba a dejar Camela, porque Dioni no lo dejará nunca porque lo lleva en la sangre, pero sí podía despistar al público que hiciera un disco solo". "A ella le dio un poco de vértigo", destaca la manager.

Daniel Muneta, productor musical, recuerda que cuando ha habido algún momento de duda sobre la continuidad del grupo no era porque vendieran poco "sino por problemas entre ellos". Por su parte, Joaquín Hurtado, locutor de Radiolé, afirma que, "si repasas actuaciones, hay veces que ni se miraban a la cara": "La tensión se palpa en el ambiente". Por último, Crístofer, hijo de Dioni, confiesa cómo se vivían en la familia los desencuentros entre su padre y su tía: "Mi madre se intentaba mantener al margen y lo bueno es que ninguno ha metido mierda del otro".