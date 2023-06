Aunque Julio Iglesias siempre ha tenido la imagen de ser un conquistador, el propio cantante parece renegar en los últimos años en cierta medida de esa imagen de galán desmedido que siempre le ha acompañado. Así se lo confesó a Pepa Bueno en una de las entrevistas más personales que ha tenido en las últimas décadas. "Yo soy una periodista muy ajena al círculo mediático de su carrera", destaca Pepa Bueno a Iñaki López, al que cuenta los entresijos de la entrevista: "Para un especial de Navidad fuimos a Miami y fue tremendamente generoso, compartí unos días con él y con su familia".

"Tuve la impresión de que quería, en ese momento de su vida, con 68 años, mostrar las debilidades de un triunfador", relata la periodista, que cuenta cómo el cantante quería mostrar el "esfuerzo personal que había realizado a lo largo de toda su vida para llegar hasta ahí". "Quería una periodista de informativos para hablar de su obra más que de su vida", reflexiona Pepa Bueno en el vídeo principal de esta noticia, donde puedes ver varios de los fragmentos de esta entrevista, donde explica cómo el cantante "pasa de puntillas" sobre su imagen de galán: "No se encontraba nada cómodo, me dijo que eso eran estupideces de una época de mucha frivolidad".

"Son las grandes estupideces de esa gran superficialidad que he tenido provocada por leyendas que me hacían gracia y que fomentaba", estas fueron las palabras de Julio Iglesias a las que se refiere Pepa Bueno, que insiste en que el cantante no estaba cómodo con esa imagen.