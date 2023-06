Chábeli, Julio José y Enrique crecieron en la época de mayor éxito de Julio Iglesias, algo que no permitió al cantante dedicarles todo el tiempo que hubiera querido como él mismo ha reconocido. En el año 2000, durante una entrevista en 'Sabor a ti' Julio Iglesias afirmó que no se sentía buen padre: "Me da vergüenza decir que soy un buen padre, cuando hay padres buenos de verdad que se levantan por la mañana, llevan a sus hijos al colegio y les toman la lección".

Esa ausencia en la vida de sus hijos fue, probablemente, la razón por la que Julio Iglesias fue de los últimos en enterarse de que Enrique Iglesias tenía la intención de seguir sus pasos. "Cuando a mí me dijeron que el hijo de Julio iba a cantar, no tenía ni idea y tenía al lado a Enrique", destaca Toncho Nava, secretario personal de Julio Iglesias desde 1981 a 2011, que insiste en que el artista lo mantuvo en secreto: "No lo sabíamos nadie".

Preguntado sobre cómo le sentó a Julio Iglesias, Toncho Nava cree que lo que le sentó mal al cantante es que su hijo "no recurriera a él para iniciar unos pasos en una carrera en la que su padre era un maestro". Sin embargo, insiste en que no había pique con su hijo: "Eso es lo más absurdo que he visto en mi vida" Eso sí, reconoce que "no tienen una relación normal como un padre con su hijo", pero es que "ni padre ni hijo son normales". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver cómo hablaba el propio cantante al ser preguntado sobre el rumor de su mala relación con su hijo Enrique.