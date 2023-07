Buen rollo, alegría, cordialidad. La mescalina era la droga más popular de la Ruta del Bakalao en sus inicios y muchos aseguran que estos eran sus efectos, entre ellos, la política Cristina Almeida, el diseñador Valentín Herrainz y Félix Gabaldón, fundador de la discoteca 'Spook Factory'.

"Venía gente de toda España y te tropezabas con uno, se caía un vaso, y era tu hermano para toda la vida", cuenta Gabaldón en 'Pongamos que hablo de...'. "La droga del cariño, del amor, de la amistad", afirma.

"Yo las compraba a 100 pesetas, me las daban", relata Toni 'El Gitano', DJ de la discoteca Chocolate. Una noche decidió meter un poco en las botellas de champán e "invitar a todo el mundo". "A ver qué pasa", se preguntó entonces. "Esto ya ha prescrito, ¿no?", duda de pronto. "A ver si ahora me detienen", teme, pero continúa narrando los hechos, como podemos escuchar en el vídeo principal de esta noticia.

La mescalina se disolvía y era insípida. "A mí me la pusieron en muchas ocasiones y no te enterabas. Te enterabas cuando ya estabas de subidón", asegura Herrainz. El también diseñador Francis Montesinos afirma que era una droga que "no estaba penalizada". "Luego llegó un momento que sí la hicieron desaparecer, porque claro, aquello saltó al mundo entero", recuerda.

José Manuel Casañ, vocalista del grupo musical Seguridad Social, también tiene esta teoría. "Desapareció rápido. Hay una leyenda negra, bueno, muchas leyendas. Que si lo pillaron, que si era un médico, que si era un químico, que si solo hizo unas pocas, que si se acojonó y dejó de hacerlas. Pero bueno, la verdad es que estaban muy ricas", reconoce el cantante.