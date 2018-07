Un taxista estalla contra un cliente: "Que me pagues ya tronco, estoy hasta la polla, si no vamos a tener problemas"

NO PAGA TAXI

Dos amigos se niegan a pagar el servicio de un taxi argumentando que no tienen dinero. El conductor, harto de dar vueltas, decide parar el taxi y llamar a Policías en acción. Con la llegada de los agentes, el taxista estalla contra uno de los clientes: "Que me pagues ya tronco, estoy hasta la polla, si no vamos a tener problemas”.