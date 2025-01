Un ingeniero de caminos alucina a Mika tocando The Beatles: "Menos mal que hacemos 'El Piano' en un país donde existe Abel"

Abel Coll toca 'Here Comes the Sun'

Abel Coll es ingeniero de caminos, trabaja en Investigación en la universidad. Además, ha creado 'Pianos Vius', una asociación de gente que acude a residencias y centros de menores para tocar el piano y animar a los internos.

Coll toca al piano en el vídeo principal de esta noticia la canción de The Beatles 'Here Comes the Sun', un tema con una "historia especial" detrás. "Mi amiga Rosa siempre decía que era la mejor canción del mundo", recuerda Abel Coll sobre su amiga, quien falleció en 2019.

"Menos mal que hacemos 'El Piano' en un paÍs donde existe un hombre como Abel", destaca Mika.