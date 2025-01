Daniel Vidal sorprende a Pablo López al tocar al piano 'One Summer's day': "Si parece más heavy que una lluvia de hachas"

Nada más ver aparecer a Daniel Vidal, Pablo López lo tiene claro: "Es más heavy que una lluvia de hachas". Sin embargo, el concursante sorprende al artista al tocar en este vídeo 'One Summer's day', de Joe Hisaishi.

Daniel Vidal sorprende a Ruth Lorenzo al llegar a El Piano junto a su padre. Y es que la cantante se pensaba que era su hermano. "Es más heavy que una lluvia de hachas", bromea Pablo López al ver el look del concursante. Sin embargo, pronto descubre que a Daniel le gustan más otro tipo de temas.

"Me gustan los videojuegos", confiesa Daniel, que explica que lleva tocando el piano desde los 10 años: "Empecé a sacar canciones, se ma daba bien y me apuntaron al conservatorio y al grado superior". Daniel Vidal toca 'One Summer's day', de Joe Hisaishi, en el vídeo principal de esta noticia.