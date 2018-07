Alberto Chicote: "La máquina no la quiero ni mirar"

NO SE HA LIMPIADO NUNCA

El chef de 'Pesadilla en la cocina' echa un vistazo a la cocina de 'Le Terrazze' para saber a qué se enfrenta. Alberto Chicote se encuentra con una máquina de cortar fiambre que no se ha limpiado en la vida. Y es que entre los que no la limpian, los que no quieren limpiarla y los que no saben, la máquina tiene una capa de suciedad importante que Chicote tiene que raspar con una tijera. El cocinero alucina…