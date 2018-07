Alberto Chicote: “Yo muy listo no soy pero muy gilipollas tampoco”

TERESA NO SIGUE LAS PAUTAS DEL CHEF

El chef Alberto Chicote se reencuentra en Valencia con el caso más frustrante de ‘Pesadilla en la cocina’, el ‘Anou’ propiedad de Javi, Teresa y su madre, que había sido aparcada del negocio. Lo habían apostado todo a un concepto de cocina revolucionario: la cocina de intuición. Chicote vuelve al restaurante y le pide a Teresa que le haga la coca de morcilla que él la enseñó a cocinar. Sin embargo, no lo tienen en carta “De todo aquello que yo te conté te has quedado con un plato que te hizo gracias”. Además, le ha sacado una carta de las que le dejó el chef pero que en realidad no es la que utilizan.