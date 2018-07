Jordi Évole: "¿Has sacado mucha mierda de aquí?"

CHICOTE Y ÉVOLE, JUNTOS EN PESADILLA EN LA COCINA

Alberto Chicote invita a un “amiguete” para que evalúe el trabajo y la comida del nuevo restaurante que intenta reflotar. No es otro que Jordi Évole que confiesa que como no tiene ni idea de tema culinario, ha ido acompañado “de cocineros de verdad”. El presentador de ‘Salvados’ le pregunta a Chicote el estado en el que se encontraba el local porque se había metido a investigar en Internet y las opiniones no eran demasiado buenas. “Nunca sabes si esas malas opiniones las pone la competencia”, se pregunta el periodista.