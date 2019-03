"Entonces, ¿un bocadillo es también una coca?"

CHICOTE NO ENTIENDE LO QUE OFRECEN EN LA CARTA

El camarero del Anou le cuenta a Chicote que tuvieron que hacer cambios en la carta, concretamente con las cocas que preparaban: "Como vimos que no nos entendía la gente, lo cambiamos...". El chef acaba descubriendo que el problema era que las cocas que hacían no eran las tradicionales: "Vosotros dabais una cosa que no era una coca".