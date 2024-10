Esta semana Pesadilla en la cocina viaja a Roquetas de Mar, Almería. Ahí se encuentra el restaurante 'Los Pitos', un negocio cuyo cierre parece inevitable. Marcelo, dueño y jefe de cocina, trabaja junto a su mujer, Rosana, también propietaria y cocinera.

Marcelo cuenta a las cámaras de Pesadilla que es el tercer local de 'Pitos' que abre, los dos anteriores, 'Pitos I' y 'Pitos II' los tuvieron que cerrar. Chicote se presenta en la costa almeriense para intentar ayudar a Marcelo en su último intento por levantar el negocio. Buen clima, playa y muchos turistas, a priori el sitio perfecto para tener un restaurante. Sin embargo, al chef le llega un mensaje de auxilio de Marcelo.

"¿Por qué crees que no entra nadie?", pregunta Chicote a Marcelo. "No sé si es porque he entrado en la política", dice Marcelo, a lo que Chicote responde: "¿Cómo que has entrado en la política?". "Quiere ser presidente de España", aclara Rosana, mientras Marcelo cuenta que ha conseguido "47 votos".

El servicio, sin duda, no puede empezar de una forma más surrealista.