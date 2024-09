El dueño del Nicasso desvela que empezó a beber para soportar el horario de su anterior restaurante: "Abría a las 8 y cerraba a las 2"

"Aquello era... abría a las 8 de la mañana y cerraba a las 2 de la mañana y para eso, necesitaba beber", reconoce Manel ante Alberto Chicote. El dueño de Nicasso es alcohólico y lleva 14 años sin beber, pero las consecuencias de aquella época siguen pasándole factura en todos los sentidos posibles.

El hostelero cuenta cómo su madre fue quien consiguió que dejara atrás su adicción. "Me dijo: 'Me da igual que te tires por el balcón, me da igual que te mates, no te voy a ayudar nunca más'". Su exmujer tenía un calendario en el que tachaba los días en los que bebía. "Hubo un mes que no hubo ningún día sin la cruz".

En aquella época pasó el peor momento de su alcoholismo. Además, su anterior restaurante lo dejó en la más absoluta ruina y es el gran responsable de su situación económica actual. Ahora, las deudas de Manel ascienden a 380.000 euros. "Me quitaron todas las propiedades, me quedé en la calle y a partir de ahí, nunca más he podido... Llevo 14 años sin poder tener ni mi carné a mi nombre".