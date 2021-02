Alberto Chicote ha explicado que sus padres "nunca se esforzaron mucho" en ser sus "amigos". "Creo que tenían bien claro que no era su papel, porque seguramente me hubiesen permitido cosas que no me permitieron o hubiesen dirigido mi camino con otra prestancia", ha señalado.

"Creo que mis padres tenían muy claro que su papel era formarme y convertir una figura maleable en algo de lo que ellos estuvieran orgullosos, creo que lo lograron en base a esto", ha destacado.

El chef apunta que "todo el mundo ha odiado a sus padres en alguna ocasión". "He odiado a mis padres mucho, pero creo que estaban haciendo un gran trabajo conmigo", ha destacado, apuntando que pudo "tomar pocas decisiones propias" hasta que tuvo "conocimiento de razón".