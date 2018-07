Carlos Sanz: "Aznar ordenó borrar todos los discos duros de Moncloa antes de irse"

Carlos Sanz, profesor de historia en la UCM, asegura que aún quedan documentos por desclasificar del golpe del 23-F. "Existen centenares de horas de grabaciones de las llamadas telefónicas que se hicieron desde el Congreso de los Diputados. Estas grabaciones jamás se han dado a conocer".

Sanz apunta que, a día de hoy, no se pueden consultar la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que las comunicaciones con el resto del mundo ese día no pueden ser consultadas. "En España no tenemos unos procedimientos regulados de desclasificación documental. En otros países la documentación se desclasifica de forma automática cuando cumplen los plazos, que suelen ser de 30 años", explica el profesor.

El Consejo de Ministros es el órgano que clasifica y desclasifica documentación en España. Según Sanz, siempre cabe la posibilidad de que un Gobierno clasifique información en función de criterios políticos o para su propio provecho. "De la etapa de Suárez hay una cantidad importante y de calidad que se conoce, pero Calvo Sotelo deja información de menor interés. Con Felipe González tenemos menos documentos todavía".

Además, Sanz recuerda que Aznar, antes de abandonar la legislatura, ordenó el borrado de todos los discos duros de Moncloa y el borrado de las copias de seguridad. "Esto en cualquier país es un escándalo, ya que los archivos son garantía de la democracia de un país".