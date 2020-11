El chef José Andrés triunfa desde hace años en América gracias a sus exitosos platos, pero también es una de las caras solidarias más conocidas de EEUU. Ahora, habla con Jordi Évole sobre cómo el racismo y el clasismo siguen implantados en la sociedad estadounidense.

Preguntado por Jordi Évole sobre si las imágenes que ve en la frontera entre EEUU y México le recuerdan a las de Europa con África, el chef lo tiene claro: "Es lo mismo". "Como África tenga hambre no va a haber verja que la pare y si América tiene hambre, no va a haber muro que la pare". Por todo ello, el exitoso chef afirma que hay que "invertir en muros de inclusión, no de exclusión": "Ese es el único futuro para el mundo, si no cuando muera, sé que no le voy a dejar un futuro mejor a mis hijas, porque no hay muro que las vaya a proteger cuando hay otros que pasen hambre". Puedes ver su reflexión completa en el vídeo.