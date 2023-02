Almudena Andújar es vecina de Ruescas, Almería, y ha denunciado a un cliente del supermercado en el que trabaja por acosarla reiteradamente e incluso llegar a amenazarla con matarla. En un vídeo difundido en redes sociales en las últimas horas se puede ver cómo el hombre trata de romper la puerta del establecimiento a pedradas y finalmente lo consigue entre los gritos de pánico de la víctima.

Almudena ha explicado en Más Vale Tarde que la obsesión de este hombre con ella comenzó hace tiempo: "Este chico era cliente. Él empezó a llamar mi atención, siempre decía que él quería una mujer en el supermercado. Al principio le tomábamos a broma, pero viendo que seguía repitiendo lo mismo mi padre un día le dijo que aquí no había mujeres".

Entonces comenzó a tener actitudes agresivas. "Me ponía el alcohol que compraba de mala manera en el mostrador... yo nunca he tenido una discusión ni una mala palabra con él, hasta un día que iba de camino a mi trabajo con mis dos niños y él me acosó por la calle diciendo que me iba a matar a mí y a mi hijo".

Una situación que aterró a su hijo y que hizo que el menor saliera corriendo hacia casa de sus abuelos: "Fue a casa de mis padres ya visó a mis padres para que le detuvieran". Ahí comenzó su batalla judicial.

"Puse una primera denuncia y a los 10 días le volví a interponer otra denuncia porque volvió al supermercado en actitud chulesca, etc. Tampoco hicieron nada", ha constatado.

La tercera denuncia la interpuso el mes pasado. "Volví a poner denuncia porque se atrincheró en el supermercado diciendo que lo iba a romper todo. Como había más personas dentro del supermercado no rompió nada, pero ya viendo que la justicia no hacía nada decidí ser más inteligente y cerrar la puerta de mi negocio para que no pudiera entrar", ha explicado. Sin embargo, una mañana comenzó a dar pedradas a la puerta del establecimiento.

"Cuando lo ví llegar sabía que venía directamente a matarme. Me gritaba '¿por qué me cierras la puerta? Te voy a matar'", ha asegurado la víctima. Puedes escuchar su demoledor relato en el vídeo principal de esta noticia.