Lo que empezó como una broma no ha tenido ninguna gracia. El joven que se grabó conduciendo desde el asiento del copiloto ha sido uno de los objetivos de la policía estos días.

Movieron cielo y tierra para encontrarle aunque, finalmente, ha sido él el que se ha entregado en una comisaría de Barcelona. Vimos como adelantaba a un camión a gran velocidad e incluso alardea de su temeridad.

Pero no sólo nos graban nuestros propios móviles. Pensamos que no nos van a pillar pero ahí está la DGT para grabar nuestros movimientos. Atentos a las infracciones que cometemos al conducir un vehículo.

Hablamos por el móvil, nos saltamos líneas continuas, giramos en sitios en los que está totalmente prohibido... No nos quedamos cortos a la hora de cometer infracciones.

Y tenemos que ser conscientes de lo que eso supone: tener distracciones al volante, como hablar por el teléfono móvil, supone una multa de hasta 300 euros y la pérdida de tres puntos del carné.

Aunque hay otras multas que no comprendemos. A este hombre canario le pusieron una sanción de 80 euros por conducir hablando con el copiloto. Los agentes aseguraban que no mantenía la atención permanente a la conducción, una acción que no está recogida en ningún artículo del BOE.